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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Многофункциональное устройство (МФУ) Samsung SGP-CLX-9251NA
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Многофункциональное устройство (МФУ) Samsung SGP-CLX-9251NA

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Многофункциональное устройство (МФУ) Samsung SGP-CLX-9251NA- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Многофункциональное устройство (МФУ) Samsung SGP-CLX-9251NA

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    Цена
    от 225000
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "УМНЫЙ СКЛАД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      190677,96
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      225000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      МФУ Samsung SGP-CLX-9251NA в составе Тумба-подставка Samsung CLX-9251/9301 + комплект картриджей Samsung CLX-9201/9251 Black, Samsung CLX-9201/9251 Cyan, Samsung CLX-9201/9251 Magenta, Samsung CLX-9201/9251 Yellow
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      225000c НДС

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