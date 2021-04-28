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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Enterprise 500 M525dn MFP
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Enterprise 500 M525dn MFP

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Enterprise 500 M525dn MFP- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    30
    Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Enterprise 500 M525dn MFP

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    Цена
    от 102745
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "УМНЫЙ СКЛАД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      87072,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      102745
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      HP LaserJet Enterprise 500 M525dn MFP (p/c/s, A4, 1200 dpi, 42ppm, 1Gb, SSD 8Gb encr, 2trays 100+500, ADF 50, Duplex, USB/GigEth/FIH, color LCD TS, 1y warr
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      102745c НДС

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