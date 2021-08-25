Отвод П 90°-32x3-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 ТУ 1468-120-1411419-93 ТУ 1468-120-1411419-93

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отвод П 90°-32x3-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 ТУ 1468-120-1411419-93 ТУ 1468-120-1411419-93- Фитинги для труб стальные, кроме литых