Подвеска елочная из пяти шаров и трех шишек с ручной росписью, украшенная бантом "Елочка" пластик Россия

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