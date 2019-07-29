Фильтр для воды Аквапроф SF 1017/255/740-кабинет для удаления из воды солей жесткости кальция и магния 300Л/Ч

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр для воды Аквапроф SF 1017/255/740-кабинет для удаления из воды солей жесткости кальция и магния 300Л/Ч- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод