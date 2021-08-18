Характеристики

Быстро высыхающая подкладка DRY SYSTEM Верх обуви: натуральная гладкая кожа Подкладка: текстильный материал с технологией DRY SYSTEM Подносок: композит (200 Дж) Антипрокольная стелька: Кевлар Тип подошвы: трехслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан/термополиуретан (от -35 °C до +120 ° C) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Подкладочный материал с технологией DRY SYSTEM благодаря строению волокон и нераспускаемой структуре быстро сохнет, обладает повышенной устойчивостью к истиранию и повышает комфорт при длительной работе на производстве