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    Главная / Торговый портал / Средства нелечебные прочие / Средство для промывания глаз при поражении химическими веществами Remoskin Optic Plus 200МЛ бутыль
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Средство для промывания глаз при поражении химическими веществами Remoskin Optic Plus 200МЛ бутыль

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Средство для промывания глаз при поражении химическими веществами Remoskin Optic Plus 200МЛ бутыль- Средства нелечебные прочие
    14
    Средство для промывания глаз при поражении химическими веществами Remoskin Optic Plus 200МЛ бутыль

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    • ООО "РЕСПЕКТ"
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      Спецификация
      Производство медицинских инструментов и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "АЛЬФАТЕК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство медицинских инструментов и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РЕСПЕКТ70"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство медицинских инструментов и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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