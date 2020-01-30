Запасная часть Комплект экранов для Сепарараторов Gea Westfalia 2065-8829-000

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть Комплект экранов для Сепарараторов Gea Westfalia 2065-8829-000- Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ