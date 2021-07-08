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    Главная / Торговый портал / Водонагреватели проточные и накопительные электрические / Водонагреватель накопительный настенный Thermex Praktik 150 V 150Л 6БАР 2.5КВТ 230В +75ГРАД ЦЕЛЬС белый нержавеющая сталь 1283х445х459ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Водонагреватель накопительный настенный Thermex Praktik 150 V 150Л 6БАР 2.5КВТ 230В +75ГРАД ЦЕЛЬС белый нержавеющая сталь 1283х445х459ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Водонагреватель накопительный настенный Thermex Praktik 150 V 150Л 6БАР 2.5КВТ 230В +75ГРАД ЦЕЛЬС белый нержавеющая сталь 1283х445х459ММ- Водонагреватели проточные и накопительные электрические
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    Водонагреватель накопительный настенный Thermex Praktik 150 V 150Л 6БАР 2.5КВТ 230В +75ГРАД ЦЕЛЬС белый нержавеющая сталь 1283х445х459ММ

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    Цена
    от 14890
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    • ООО "ТЕХПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      38200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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      Характеристики
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      45840c НДС
    • ООО "ТПС"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      38940c НДС
    • ООО "ИНВЕСТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      34800
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ИНТЕХ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27553
      Ставка НДС, %
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    • ООО "ФИРМА АМИКОН"
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      Цена без НДС, руб.
      26080
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      31296
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
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      1000
      Регионы поставки
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      31296c НДС
    • УСТИНОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
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      30500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      30500
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      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
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      0
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      30500c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
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      21420
      Ставка НДС, %
      20.0
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      25704
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      25704c НДС
    • ООО "ЯРТРЕЙД"
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      Цена без НДС, руб.
      21000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25200
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      25200c НДС
    • ООО "ТехноОпт"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24000
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      24000c НДС
    • ООО "ПРОМСНАБ"
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      Цена без НДС, руб.
      20000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24000
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      24000c НДС
    • ООО "САМУР"
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      Цена без НДС, руб.
      18905
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22686
      Спецификация
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      Минимальная партия
      2
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    • ООО "СЕВЕРГАЗСТРОЙ"
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      Цена без НДС, руб.
      18294,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21953
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      Характеристики
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    • ООО "ПКП "ТГС"
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      Цена без НДС, руб.
      18200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21840
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      21840c НДС
    • ООО "МЕГА-МАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      20000
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      20000c НДС
    • ООО "АЗБУКА ОТОПЛЕНИЯ"
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      Цена без НДС, руб.
      15620,84
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18745,01
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      Производство бытовых электрических приборов
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      Минимальная партия
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      18745,01c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18000
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
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      0
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      18000c НДС
    • ООО "МИДГАРД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14408,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17290
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      Производство бытовых электрических приборов
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      17290c НДС
    • ООО "АЛМИНА"
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      Цена без НДС, руб.
      12761
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15313,2
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      Производство бытовых электрических приборов
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      0
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      15313,2c НДС
    • КЛЕВЧЕНКОВА СВЕТЛАНА ЛЬВОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15000
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      15000c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
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      Цена без НДС, руб.
      15000
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    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
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      Спецификация
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