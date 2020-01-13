Сапоги специальные мужские Юпитер-25М для защиты от нефти, нефтепродуктов черные натуральная кожа, натуральный мех с внутренними защитными подносками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги специальные мужские Юпитер-25М для защиты от нефти, нефтепродуктов черные натуральная кожа, натуральный мех с внутренними защитными подносками- Обувь повседневная с верхом из кожи