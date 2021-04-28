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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Многофункциональное устройство (МФУ) DEPO M410/10K
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Многофункциональное устройство (МФУ) DEPO M410/10K

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Многофункциональное устройство (МФУ) DEPO M410/10K- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    165
    Многофункциональное устройство (МФУ) DEPO M410/10K

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    Цена
    от 33530
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    Поставщики
    • ООО "УМНЫЙ СКЛАД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28415,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      33530
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Тип устройства: МФУ; Тип: лазерный/светодиодный; Функция копирования: да; Функция сканирования: да; Функция факса: да; Количество страниц в месяц: 80000; Область применения: средний офис; Размещение: настольный; Цветность печати: черно-белая; Максимальный формат: A4; Технология печати: лазерная; Автоматическая двусторонняя печать: да; Максимальное разрешение ч/б печати: 1200x1200; Скорость ч/б печати (A4) (стр/мин): 40; Ресурс ч/б картриджа/тонера (страниц): 10000; Время выхода первого отпечатка (ч/б) (с): 5.5; Время выхода первой копии (с): 6.5; Минимальное значение масштаба (%): 25; Максимальное значение масштаба (%): 400; Скорость ч/б копирования (A4) (стр/мин): 40; Тип сканера: планшетный/протяжный; Тип датчика сканера: контактный (CIS); Максимальный формат оригинала: A4; Максимальный размер сканирования (мм): 216x356; Разрешение сканера (dpi): 600x600; Устройство автоподачи оригиналов: двустороннее; Емкость устройства автоподачи оригиналов (шт.): 50; Скорость сканирования (цветн.): 21 / 22 сторон в минуту (A4/Ltr); Скорость сканирования (ч/б): 44 / 45 сторон в минуту (A4/Ltr); Подача бумаги (стандартная) (шт.): 300; Подача бумаги (максимальная) (шт.): 850; Вывод бумаги (стандартный) (шт.): 150; Вывод бумаги (максимальный) (шт.): 150; Минимальная плотность бумаги (г/м2): 60; Максимальная плотность бумаги (г/м2): 90; Количество картриджей: 1; Объем памяти (Мб): 512; Максимальный объем памяти (Мб): 2560; Процессор: Dual Core; Частота процессора (МГц): 800; Максимальная скорость передачи данных факса (Кбит/с): 33.6; Интерфейс Ethernet (RJ-45) : да; Интерфейс USB: да; Версия USB: 2.0; Количество слотов расширения: 1; Веб-интерфейс: да; Прямая печать: да; Количество установленных шрифтов PostScript: 91; Количество установленных шрифтов PCL: 89; Количество установленных шрифтов PPDS: 44; Поддержка Windows: да; Поддержка Linux: да; Поддержка Mac OS: да; Диагональ дисплея ("): 4.3; Отображение информации: цветной ЖК-дисплей; Уровень шума при работе (дБ): 55; ШхВхГ (мм): 399х468х472; Вес (кг): 20
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      33530c НДС
    • ООО "ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ДЕПО Электроникс"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ЮНИКС ГРУПП"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДЕПО"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО «Центр логистического сервиса»
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ВИЗИТ ПК"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ГРАН"
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Минимальная партия
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    • ООО "КВЕРТИ"
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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    • ООО "СПАРТА"
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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    • ШАПОВАЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Спецификация
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    • ООО "ФР"
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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