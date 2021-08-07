Комплект одноразового белья универсальный для педиатрических операций (кардиоваскулярных, полостных, травматологических, нейрохирургических, офтальмологических) стерильный 1.1 простыня большая операционная (нейрохирургическая) (700-4000)х(700-4000) мм, с отверстием (20-400)х(30-600) мм, операционной пленкой, впитывающей зоной, липким краем, мешком для сбора жидкости конусообразным с жестким фиксатором - не более 6 шт. 1.2 простыня большая операционная (кардиоваскулярная) (700-4000)х(700-4000) мм, с отверстием (20-400)х(30-600) мм, операционной пленкой, впитывающей зоной, липким краем на дугу, карманами с фиксаторами - не более 6 шт. 1.3 простыня большая операционная (для полостных операций) (700-4000)х(700-4000) мм с отверстием (20-400)х(30-600) мм, операционной пленкой, впитывающей зоной, липким краем, карманами с фиксаторами - не более 6 шт. 1.4 простыня большая операционная (травматологическая) (700-4000)х(700-4000) мм с отверстием диаметром (30-100) мм, эластичной манжетой, впитывающей зоной, липким краем - не более 6 шт. 1.5 простыня большая операционная (универсальная) (700-4000)х(700-4000) мм, с U-образным вырезом (50-1000)х(50-400) мм, впитывающей зоной, липким краем - не более 6 шт. 1.6 простыня малая операционная (офтальмологическая) (400-1400)х(400-1400) мм с отверстием (30-150)х(30-200) мм, операционной пленкой, впитывающей зоной, липким краем, карманом с фиксатором - не более 6 шт. 1.7 простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм - не более 6 шт. 1.8 простыня большая операционная с липким краем (1400-3000)х(1400-4000) мм - не более 6 шт. 1.9 простыня операционная с впитывающей зоной, липким краем (700-4000)х(700-4000) мм - не более 6 шт. 1.10 простыня малая операционная (400-1800)х(400-3000) мм - не более 6 шт. 1.11 простыня малая операционная с липким краем (400-1800)х(400-3000) мм - не более 6 шт. 1.12 салфетка хирургическая (100-650)х(100-700) мм - не более 10 шт. 1.13 салфетка хирургическая впитывающая (100-650)х(100-700) мм - не более 10 шт. 1.14 салфетка впитывающая многослойная (400-600)х(600-900) мм - не более 10 шт. 1.15 чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм - не более 6 шт. 1.16 липкая операционная пленка (20-600)х(20-600) мм - не более 4 шт. ТУ 9398-008-70516780-2015 ООО Здравмедтех-Н Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект одноразового белья универсальный для педиатрических операций (кардиоваскулярных, полостных, травматологических, нейрохирургических, офтальмологических) стерильный 1.1 простыня большая операционная (нейрохирургическая) (700-4000)х(700-4000) мм, с отверстием (20-400)х(30-600) мм, операционной пленкой, впитывающей зоной, липким краем, мешком для сбора жидкости конусообразным с жестким фиксатором - не более 6 шт. 1.2 простыня большая операционная (кардиоваскулярная) (700-4000)х(700-4000) мм, с отверстием (20-400)х(30-600) мм, операционной пленкой, впитывающей зоной, липким краем на дугу, карманами с фиксаторами - не более 6 шт. 1.3 простыня большая операционная (для полостных операций) (700-4000)х(700-4000) мм с отверстием (20-400)х(30-600) мм, операционной пленкой, впитывающей зоной, липким краем, карманами с фиксаторами - не более 6 шт. 1.4 простыня большая операционная (травматологическая) (700-4000)х(700-4000) мм с отверстием диаметром (30-100) мм, эластичной манжетой, впитывающей зоной, липким краем - не более 6 шт. 1.5 простыня большая операционная (универсальная) (700-4000)х(700-4000) мм, с U-образным вырезом (50-1000)х(50-400) мм, впитывающей зоной, липким краем - не более 6 шт. 1.6 простыня малая операционная (офтальмологическая) (400-1400)х(400-1400) мм с отверстием (30-150)х(30-200) мм, операционной пленкой, впитывающей зоной, липким краем, карманом с фиксатором - не более 6 шт. 1.7 простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм - не более 6 шт. 1.8 простыня большая операционная с липким краем (1400-3000)х(1400-4000) мм - не более 6 шт. 1.9 простыня операционная с впитывающей зоной, липким краем (700-4000)х(700-4000) мм - не более 6 шт. 1.10 простыня малая операционная (400-1800)х(400-3000) мм - не более 6 шт. 1.11 простыня малая операционная с липким краем (400-1800)х(400-3000) мм - не более 6 шт. 1.12 салфетка хирургическая (100-650)х(100-700) мм - не более 10 шт. 1.13 салфетка хирургическая впитывающая (100-650)х(100-700) мм - не более 10 шт. 1.14 салфетка впитывающая многослойная (400-600)х(600-900) мм - не более 10 шт. 1.15 чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм - не более 6 шт. 1.16 липкая операционная пленка (20-600)х(20-600) мм - не более 4 шт. ТУ 9398-008-70516780-2015 ООО Здравмедтех-Н Россия- Препараты фармацевтические прочие