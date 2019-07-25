Кресло модель 51 для отдыха экокожа/массив дерева 610х930х940ММ белый/дуб шампань с подголовником

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло модель 51 для отдыха экокожа/массив дерева 610х930х940ММ белый/дуб шампань с подголовником- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом