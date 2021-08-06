Шлагбаум (устанавливаются на закрытых территориях для ограничения и контроля въезда транспортных средств)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шлагбаум (устанавливаются на закрытых территориях для ограничения и контроля въезда транспортных средств)- Ограждения дорожные