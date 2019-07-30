Зубочистки бамбук бумажная упаковка 1000ШТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Зубочистки бамбук бумажная упаковка 1000ШТ- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки