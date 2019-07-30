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    Главная / Торговый портал / Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки / Зубочистки бамбук бумажная упаковка 1000ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Зубочистки бамбук бумажная упаковка 1000ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Зубочистки бамбук бумажная упаковка 1000ШТ- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
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    Зубочистки бамбук бумажная упаковка 1000ШТ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

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    Поставщики
    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих деревянных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ЕЖИВИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих деревянных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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