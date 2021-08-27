Сапоги защитные с металлическим подноском союзка и задник - юфть, голенища- кирза для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий, от нефти, нефтепродуктов черные кожаные Однослойный ТПУ ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, ТР ТС 019/2011

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные с металлическим подноском союзка и задник - юфть, голенища- кирза для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий, от нефти, нефтепродуктов черные кожаные Однослойный ТПУ ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, ТР ТС 019/2011- Обувь различная специальная