Триммер бензиновый Huter GGT-1900T 1900ВТ 58Л.С. 52СМ3 255ММ леска/нож катушка с леской, набор крепежа и инструментов для сборки и обслуживания, плечевой ремень, нож, документация

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Триммер бензиновый Huter GGT-1900T 1900ВТ 58Л.С. 52СМ3 255ММ леска/нож катушка с леской, набор крепежа и инструментов для сборки и обслуживания, плечевой ремень, нож, документация- Косилки для газонов, парков или спортивных площадок