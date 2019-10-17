Запасная часть для оргтехники Площадка тормозная RM1-0648-000 для HP LJ 1010/1020/3030

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Площадка тормозная RM1-0648-000 для HP LJ 1010/1020/3030- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства