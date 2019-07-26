Корзина пластиковая Kimberly-Clark Aquarius прямоугольная для мусора 43Л 420х280х570ММ ударопрочный пластик ABS белый 2ШТ Kimberly-Clark Professional 6993 Италия
Изделия корзиночные и плетеные
от 1750,8₽
Корзина пластиковая прямоугольная 18х12х5.5ММ коричневая
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ полипропилена черного цвета, без ручек
Изделия корзиночные и плетеные
от 76,2₽
Корзина пластиковая BQ1694 для белья 65Л; ДМ³ в ассортименте
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная для пикника по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая с крышкой CV02 Luxstahl KT3426 415х280х65ММ полипропилен/пластик бежевый кт1928 кт1929
Изделия корзиночные и плетеные
от 4521,6₽
Корзина пластиковая Lime для мусора 43Л белый
Изделия корзиночные и плетеные
от 3234,95₽
Корзина пластиковая для мусора 9ЛИТР(ДМ³) с кольцом для фиксации арт. 1126225
Изделия корзиночные и плетеные
от 2243,81₽
Корзина пластиковая с крышкой М-Пл для белья 50Л; ДМ³ полипропилен бежевый
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная 8Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая Luxstahl КТ3052 прямоугольная для хлеба 180х120х55ММ полипропилен коричневая
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая для мусора 14ЛИТР(ДМ³) черный ЗИП Альтернатива
Изделия корзиночные и плетеные
от 138,84₽