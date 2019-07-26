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    Главная / Торговый портал / Изделия корзиночные и плетеные / Корзина пластиковая плетеная 150х65ММ полипропилен КТ1895
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корзина пластиковая плетеная 150х65ММ полипропилен КТ1895

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая плетеная 150х65ММ полипропилен КТ1895- Изделия корзиночные и плетеные
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    Корзина пластиковая плетеная 150х65ММ полипропилен КТ1895

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    Поставщики
    • ООО "ТЕХНОПРОМСЕРВИС"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТОРГЛИЗИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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