Характеристики

Сапоги мужские, модель «Юпитер-21» специальные, кожаные, летние с вшивными и вкладными стельками, с жесткими подносками для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 5 Дж) литьевого метода крепления. Конструктивной особенностью сапог является наличие ремней и пряжек из материалов, исключающих искрообразование, с помощью которых регулируется ширина голенищ.