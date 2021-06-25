Мотыга Зубр Эксперт 4-39487 сталь 150ММ деревянный черенок 1460ММ
Машины для прополки и пропалыватели
Не указана
Культиватор АПК-6 30СМ 6М 6ГА ТУ 4732-005-00210950-03 ООО СХП "АГРО-ДИЗЕЛЬ" 97919386030964736-97958531033989121-97958531033989131
Культиваторы
Не указана
Культиватор ротационный мотокультиватор Мастер ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" Россия
Культиваторы
Не указана
Культиватор бензиновый, червячный, четырехтактный Тарпан ТМЗ-МК-03 Br&S series 20СМ 0.35-1М 45КГ
Культиваторы
от 36985,2₽
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 4-х тактный 6.5ЛС 55СМ 33СМ
Культиваторы
от 24000₽
Культиватор ротационный мотоблок Фаворит ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" Россия
Культиваторы
Не указана
Мотыга Сибртех среднеуглеродистая сталь 60ММ деревянный черенок 760ММ
Машины для прополки и пропалыватели
Не указана
Борона дисковая БД-4000П 4М 15СМ 4.5ГА/Ч КМ/Ч КМ/Ч ШТ ШТ ММ КГ ТУ 4732-015-00210950-2012 ООО СХП "АГРО-ДИЗЕЛЬ" 97919386030964736-97958531033989122-97958531033989132
Бороны дисковые
Не указана
Мотыга трапециевидная ЗУБР 4-39597
Машины для прополки и пропалыватели
Не указана
Борона дисковая энергосберегающая АРГО 2,5x2Н 2.5М 6-12СМ 3.7ГА/Ч 6-15КМ/Ч не более 20КМ/Ч 16ШТ 2ШТ 950ММ 850КГ ООО "Нью Тон" Россия
Бороны дисковые
Не указана
Борона дисковая модернизированная БДМ-3х2Н 3.1М до 15СМ 3.7ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 22+1ШТ 2ШТ 850ММ 1170КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
Не указана
Борона дисковая модернизированная БДМ-2,6х2Н 2.6М до 15СМ 3.1ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 18+1ШТ 2ШТ 850ММ 1050КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
Не указана