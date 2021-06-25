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    Главная / Торговый портал / Бороны дисковые / Борона дисковая БД-4000П 4М 15СМ 4.5ГА/Ч КМ/Ч КМ/Ч ШТ ШТ ММ КГ ТУ 4732-015-00210950-2012 ООО СХП "АГРО-ДИЗЕЛЬ" 97919386030964736-97958531033989122-97958531033989132
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    Борона дисковая БД-4000П 4М 15СМ 4.5ГА/Ч КМ/Ч КМ/Ч ШТ ШТ ММ КГ ТУ 4732-015-00210950-2012 ООО СХП "АГРО-ДИЗЕЛЬ" 97919386030964736-97958531033989122-97958531033989132

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Борона дисковая БД-4000П 4М 15СМ 4.5ГА/Ч КМ/Ч КМ/Ч ШТ ШТ ММ КГ ТУ 4732-015-00210950-2012 ООО СХП "АГРО-ДИЗЕЛЬ" 97919386030964736-97958531033989122-97958531033989132- Бороны дисковые
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    Борона дисковая БД-4000П 4М 15СМ 4.5ГА/Ч КМ/Ч КМ/Ч ШТ ШТ ММ КГ ТУ 4732-015-00210950-2012 ООО СХП "АГРО-ДИЗЕЛЬ" 97919386030964736-97958531033989122-97958531033989132

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