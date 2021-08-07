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    Главная / Торговый портал / Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок / Электрододержатель ЭД-500 К Brima 500А
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электрододержатель ЭД-500 К Brima 500А

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электрододержатель ЭД-500 К Brima 500А- Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    21
    Электрододержатель ЭД-500 К Brima 500А

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    Цена
    от 375
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    Поставщики
    • ООО "СП ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5076,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6091,98
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6091,98c НДС
    • ООО "ТЕХПРОМКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4611,08
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5533,3
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5533,3c НДС
    • ООО "УРАЛГАЗИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4416,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5300
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5300c НДС
    • ООО "ПКО УРАЛМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4200
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4200c НДС
    • ООО "СПЕЦПОСТАВКА-УФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1817,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2145
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      шт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2145c НДС
    • ООО "РМК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1694,92
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2000,01
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      ГОСТ 14651-78 ручной для металла (для сварки)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2000,01c НДС
    • ООО "ПКФ ЗЛАТНЕФТЕПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1436,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1694,92
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1694,92c НДС
    • ООО "АВТОГЕН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1060,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1273
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1273c НДС
    • ООО "ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      980,00
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1156,4
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      шт
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1156,4c НДС
    • ООО "ШТОРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      925
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1110
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      512.D070
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1110c НДС
    • ООО "СИТОМО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1000
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Предназначен для электродуговой ручной сварки. Усилие прижатия электрода, кгс. 12,5-25; Диаметр электрода, мм. 2-6; варочный ток макс., А. 500; Масса, кг. 0,29. Ед. изм. шт.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1000c НДС
    • ООО "НГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      782,20
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      923
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      923c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ СТРОЙПЕРСПЕКТИВА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      781,35
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      922
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      922c НДС
    • ООО "ОТДЕЛСТРОЙОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      840
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      840c НДС
    • ООО "МИКАЛОР-ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      634
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      748,12
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      748,12c НДС
    • ООО "Промснабкомплект"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      572
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      674,96
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      674,96c НДС
    • ООО "Группа" ЭНЕРГОСПЕКТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      570
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      672,6
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      672,6c НДС
    • ООО "ТЕХНОСВАРКОМПЛЕКТ-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      550,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      650
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      650c НДС
    • ООО "СТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      544,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      643
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      643c НДС
    • ООО "ТК "АКРОПОЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      518,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      611,83
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      611,83c НДС
    • ООО "НГС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      518,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      611,83
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      611,83c НДС
    • ООО "Промкабель-Сервис"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      517,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      611
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      611c НДС
    • МИЗИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      498,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      598
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      598c НДС
    • ООО "ПК СВАРКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      450,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      532
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      532c НДС
    • ООО "ТД "ГАЗПРОДУКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      444
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      523,92
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Сварочный ток — номинальный 400 А, максимальный 500 А. ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Производитель КНР
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      523,92c НДС
    • ООО "ЯРТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      422
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      506,4
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      506,4c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      422,75
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      498,85
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      498,85c НДС
    • ООО "СВАРБИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      398,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      470,22
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      470,22c НДС
    • ООО "ТАВРТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      349,68
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      412,63
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      "Корд-универсал" ЭД-40 ГОСТ 14651-78
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      412,63c НДС
    • ООО "ДУМЕКО ВЕРКЦОЙГЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      336
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      396,48
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      396,48c НДС
    • ООО "Электрод"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      326,27
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      385
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      385c НДС
    • ООО "ЮГРАЛЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      317,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      375
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Максимальный сварочный ток, А: 600 Максимальный диаметр электрода, кв.мм: 70
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      375c НДС
    • ООО "ТД "ВСЁ ДЛЯ СВАРКИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
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      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СТРОЙПЛАТФОРМА"
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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