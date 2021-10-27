Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки

Характеристики

Торговая марка: CAS Тип: фасовочные Наибольший предел взвешивания: 15 кг Наименьший предел взвешивания: 40 г Наличие стойки: Нет Наличие поверки: Да Поверочное деление: 2/5 г Класс точности: III-средний Ширина платформы: 22.6 см Глубина платформы: 18.7 см Количество дисплеев: 1 шт. Тип дисплея оператора: ЖК-дисплей Размер дисплея оператора: 110х33 мм Тип дисплея покупателя: отсутствует Тип клавиатуры: мембранная Количество клавиш: 4 шт. Печать этикеток: Нет Интерфейс: отсутствует Питание: от аккумулятора и от сети Диапазон рабочих температур, °C: от -10 до +40 Ширина: 245 мм Глубина: 280 мм Высота: 110 мм Вес: 2.4 кг Страна происхождения: Китай