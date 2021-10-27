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    Главная / Торговый портал / Оборудование весовое промышленное / Весы фасовочные CAS SWN-15 средний (III) 15КГ 226х187ММ 810SWL153GCI0501
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Весы фасовочные CAS SWN-15 средний (III) 15КГ 226х187ММ 810SWL153GCI0501

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы фасовочные CAS SWN-15 средний (III) 15КГ 226х187ММ 810SWL153GCI0501- Оборудование весовое промышленное
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    Весы фасовочные CAS SWN-15 средний (III) 15КГ 226х187ММ 810SWL153GCI0501

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    Цена
    от 6850,93
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    Поставщики
    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7951,00
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9541,2
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      12000
      Регионы поставки
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      9541,2c НДС
    • ООО "ДИАЛ СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9000
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9000c НДС
    • ООО "ТОРГЛИЗИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7335
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8802
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      8802c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5709,10
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6850,93
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Торговая марка: CAS Тип: фасовочные Наибольший предел взвешивания: 15 кг Наименьший предел взвешивания: 40 г Наличие стойки: Нет Наличие поверки: Да Поверочное деление: 2/5 г Класс точности: III-средний Ширина платформы: 22.6 см Глубина платформы: 18.7 см Количество дисплеев: 1 шт. Тип дисплея оператора: ЖК-дисплей Размер дисплея оператора: 110х33 мм Тип дисплея покупателя: отсутствует Тип клавиатуры: мембранная Количество клавиш: 4 шт. Печать этикеток: Нет Интерфейс: отсутствует Питание: от аккумулятора и от сети Диапазон рабочих температур, °C: от -10 до +40 Ширина: 245 мм Глубина: 280 мм Высота: 110 мм Вес: 2.4 кг Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      6850,93c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "РЕНТГЕНСЕРВИС"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "РЕНТГЕНСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
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      0
      Регионы поставки
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    • ООО "КОРВЕТ"
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      Не указана
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
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      Минимальная партия
      0
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      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
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      0
      Регионы поставки
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      Не указана
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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