Цена без НДС, руб.
5709,10
Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Торговая марка: CAS
Тип: фасовочные
Наибольший предел взвешивания: 15 кг
Наименьший предел взвешивания: 40 г
Наличие стойки: Нет
Наличие поверки: Да
Поверочное деление: 2/5 г
Класс точности: III-средний
Ширина платформы: 22.6 см
Глубина платформы: 18.7 см
Количество дисплеев: 1 шт.
Тип дисплея оператора: ЖК-дисплей
Размер дисплея оператора: 110х33 мм
Тип дисплея покупателя: отсутствует
Тип клавиатуры: мембранная
Количество клавиш: 4 шт.
Печать этикеток: Нет
Интерфейс: отсутствует
Питание: от аккумулятора и от сети
Диапазон рабочих температур, °C: от -10 до +40
Ширина: 245 мм
Глубина: 280 мм
Высота: 110 мм
Вес: 2.4 кг
Страна происхождения: Китай
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край