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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло для руководителя Easy Chair 638 TR рециклированная кожа/пластик черный 129х58х58.5СМ Top Gun
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло для руководителя Easy Chair 638 TR рециклированная кожа/пластик черный 129х58х58.5СМ Top Gun

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Easy Chair 638 TR рециклированная кожа/пластик черный 129х58х58.5СМ Top Gun- Мебель для офисов и предприятий торговли
    45
    Кресло для руководителя Easy Chair 638 TR рециклированная кожа/пластик черный 129х58х58.5СМ Top Gun

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    Цена
    от 19640,26
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ПРОСПЕКТ-МЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      864800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1037760
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1037760c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21506,34
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25807,61
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Easy Chair Подробные характеристики Материал обивки: рециклированная кожа Цвет обивки: черный Минимальная высота сиденья: 530 мм Максимальная высота сидения: 590 мм Внутренняя ширина сиденья: 580 мм Глубина сиденья: 585 мм Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Высота спинки: 700 мм Механизм качания: Top Gun Материал крестовины: пластик Наличие подголовника: Да Подставка для ног: Нет Регулируемые подлокотники: Нет Регулируемый поясничный упор: Нет Гарантийный срок: 12 мес Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      25807,61c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21506,34
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25807,61
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Easy Chair Подробные характеристики Материал обивки: рециклированная кожа Цвет обивки: черный Минимальная высота сиденья: 530 мм Максимальная высота сидения: 590 мм Внутренняя ширина сиденья: 580 мм Глубина сиденья: 585 мм Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Высота спинки: 700 мм Механизм качания: Top Gun Материал крестовины: пластик Наличие подголовника: Да Подставка для ног: Нет Регулируемые подлокотники: Нет Регулируемый поясничный упор: Нет Гарантийный срок: 12 мес Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      25807,61c НДС
    • ООО "ВИЗАВИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      25800c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19590
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23508
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      23508c НДС
    • ООО "СИТАДА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21506
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      21506
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      40
      Регионы поставки
      Подробнее
      21506c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПОВОЛЖЬЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17016,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20420
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      40
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      20420c НДС
    • ООО "ТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      20400c НДС
    • ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16366,88
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19640,26
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      40
      Регионы поставки
      Московская область
      Подробнее
      19640,26c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17760
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      17760c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      17400c НДС
    • ООО "ГЛОБЭКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14412,11
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17294,54
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      17294,54c НДС
    • ООО "ФКМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2100
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2100c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПАРТНЁР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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