Шкаф для документов колонка открытый Кабинет Torr 426х430х1930ММ венге магия ЛДСП без дверей

Цена без НДС, руб.
4633,14
Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Коллекция: Кабинет TORR
Цвет покрытия: венге
Материал: ЛДСП
Материал кромки: ПВX
Комплектующие: нет
Гарантийный срок: 60 мес
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Наличие в салоне: нет
Высота: 1930 мм
Глубина: 430 мм
Ширина: 426 мм
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край