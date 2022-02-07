Шкаф металлический для инструмента стационарный ШИМ-15-04 950x500x1600ММ голубой 101КГ 2 секции с 4-мя ящиками и 6-ю полками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для инструмента стационарный ШИМ-15-04 950x500x1600ММ голубой 101КГ 2 секции с 4-мя ящиками и 6-ю полками- Шкафы металлические прочие