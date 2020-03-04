Запасная часть для оргтехники Комплект роликов подачи бумаги Xerox 604K20360 для WC Pro123/128/133/M118/7132/7232/5225/5230/5019/5021/ Phaser6200/6250/7700/7750/7760/5500/5550/B930

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Комплект роликов подачи бумаги Xerox 604K20360 для WC Pro123/128/133/M118/7132/7232/5225/5230/5019/5021/ Phaser6200/6250/7700/7750/7760/5500/5550/B930- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства