Труба поворотная 5.13.124 к обрезному узлу 30/60 для станка Hydromat hw-25
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
от 488874₽
Спираль транспортера DMG MORI для станка 2415118
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана
Блок соединительный AL21D10VM1-C240/260-2 для станка CHIRON MILL 800FX
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана
Ремень зубчатый 8М-640 36ММ для станка CHIRON MILL 800FX 1042769/Н58165870000
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана
Стекло защитное DMG MORI для станка 2293276
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана
Глушитель АМТЕ-М-Н-М5 для станка CHIRON MILL 800FX 1454728
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана
Блок блокировки DMG MORI для станка 2427226
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана
Станок шлифовальный полировальный Полилаб П22Сб 2 с независимым управлением сталь с порошковой покраской 50-900ОБ/МИН 220В 760х670х360ММ 90КГ ООО Кемика Россия
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана
Станок фрезерный Корвет 413 для выполнения фрезерных, сверлильных и шлифовальных операций по обработке металла, дерева, пластмассы 220В 350ВТ 190ММ 690х520х460ММ 47КГ ООО СТМ Россия
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана
Станок шлифовальный фуговальный СФ 6 1б 630ММ 4 ручная 2564х1230х1200ММ 1002КГ ГОСТ 5945-73
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
от 540000₽
Станок фрезерный вертикальный с ЧПУ серии "ПРОТОН В" В-1400 для выполнения фрезерных, расточных, сверлильных, резьбонарезных работ при обработке деталей и сборочных единиц ПАО "ПРОТОН-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ" Россия
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана