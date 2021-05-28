Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Оборудование металлообрабатывающее / Уплотнение О-ring для станка CHIRON MILLS 800L 4.00x1.50 1044236/H61130944600 VITON
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Уплотнение О-ring для станка CHIRON MILLS 800L 4.00x1.50 1044236/H61130944600 VITON

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Уплотнение О-ring для станка CHIRON MILLS 800L 4.00x1.50 1044236/H61130944600 VITON- Оборудование металлообрабатывающее
    4
    Уплотнение О-ring для станка CHIRON MILLS 800L 4.00x1.50 1044236/H61130944600 VITON

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ПОЛИНОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Набор подшипников CN5291 на вертикальный фрезерный станок ВМ 127М №№ 942/20, 942/25, 942/30, 943/40, 1000905, 46212АЕ1, 8101, 8104, 8111, 8113, 8209
    Оборудование металлообрабатывающее
    Не указана
    В корзину
    Муфта упругая втулочно-пальцевая 125-22-1.1-25-11.1 для установки притирки клапанов ООО "НТЦ МЕХПРИВОД" ГОСТ 21424-75
    Оборудование металлообрабатывающее
    Не указана
    В корзину
    Набор подшипников 10001405432 (ЕТУ 100) 4 на сверлильный станок 2Т140 №№ 1000908, 1000909-2RS, 5-109, 6-106, 6-8109, 8103, 942/15-2ШТ ОАО "ГЗСУ" ГОСТ 7872-89
    Оборудование металлообрабатывающее
    Не указана
    В корзину
    1700001425 на гильотинные механические ножницы НЛ3418А Втулка бронза Бр 010Ф1-4ШТ, Подшипник 3516, 3626, 7220А ГОСТ 613-79
    Оборудование металлообрабатывающее
    Не указана
    В корзину
    Блок колес зубчатых УГ9311.0200.053 Z27/30
    Оборудование металлообрабатывающее
    Не указана
    В корзину
    Корпус ZCC-CT EMP01-016-XP16-AP11-02 сборной фрезы
    Оборудование металлообрабатывающее
    от 5650,77
    В корзину
    Пластина ZCC-CT APKT11T304-PM YBC301
    Оборудование металлообрабатывающее
    от 482,78
    В корзину
    Колонка Proma E-2020F/400 сверлильного станка
    Оборудование металлообрабатывающее
    Не указана
    В корзину
    Регулировка направления ZR16 №72169300 с датчиком №06525012
    Оборудование металлообрабатывающее
    от 54000
    В корзину
    Головка резьбовая ZR16-2 №7707730
    Оборудование металлообрабатывающее
    от 213000
    В корзину
    Вал МГ-2000М 60х60х170ММ сталь Х12МФ К-001 ООО НПО Эльгард Россия
    Оборудование металлообрабатывающее
    Не указана
    В корзину
    Втулка ПЭМ 3.5Т 250х250х320ММ сталь 45 К-002 ООО НПО Эльгард Россия
    Оборудование металлообрабатывающее
    Не указана
    В корзину
    Позвонить