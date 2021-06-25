Борона дисковая навесная БДМ-4х4Н 1. Предпосевная обработка почвы; 2. Лущение стерни; 3. Разделка пласта многолетних трав; 4. Подготовка почвы после уборки пропашных и зерновых культур. 4.2М 15СМ 5.04ГА/Ч 12КМ/Ч КМ/Ч 40+1ШТ 4ШТ ММ 2330КГ ТУ 4732-035-37111585-2015 ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
Не указана
Культиватор-плоскорез КПГ-3 16-30СМ 3 Га/ч 3.2М 2020х3200х1850ММ 10КМ/Ч ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Культиваторы
Не указана
Мотыга самозаточная металлическая зеленая 250ММ
Машины для прополки и пропалыватели
Не указана
Культиватор ротационный мотокультиватор Лидер ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" Россия
Культиваторы
Не указана
Мотыга МУ-150 150ММ 1300ММ с черенком
Машины для прополки и пропалыватели
Не указана
Культиватор лаповый Русич КПП-14 5-12СМ 4СМ 7050х14500х1100ММ 4250КГ ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия
Культиваторы
Не указана
Культиватор лаповый усиленный комбинированный КУК-8 6-12СМ 8М ТУ 4732-014-00210950-2005 ООО СХП "АГРО-ДИЗЕЛЬ" 97919386030964736-97958531033989124-97958531033989134
Культиваторы
Не указана
Борона дисковая навесная БДМ-2,6х2Н 1. Предпосевная обработка почвы; 2. Лущение стерни; 3. Разделка пласта многолетних трав; 4. Подготовка почвы после уборки пропашных и зерновых культур. 2.5М 15СМ 3.72ГА/Ч 12КМ/Ч КМ/Ч 18+1ШТ 2ШТ ММ 2500КГ ТУ 4732-035-37111585-2015 ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
Не указана
Борона дисковая навесная БДМ-2,3х2Н 2.28М 2.73 га/ч ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
Не указана
Мотоблок Нева МБ2-КС 7.5ЛС (2+1)х2 2.6Л двигатель Zongshen GB225, 4 фрезы-культиватора, косилка роторная, снегоуборщик, тележка прицепная
Культиваторы
от 153988,8₽
Культиватор полуприцепный КД-360М 16СМ 3,6М 3.6Га/чГА 10-12КМ/Ч 8100х3680х1120ММ 3200КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Культиваторы
Не указана
Борона дисковая модернизированная БДМ-2,6х2Н 2.6М до 15СМ 3.1ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 18+1ШТ 2ШТ 850ММ 1050КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
Не указана