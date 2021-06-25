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    Главная / Торговый портал / Бороны дисковые / Борона дисковая навесная БДМ-4х4Н 1. Предпосевная обработка почвы; 2. Лущение стерни; 3. Разделка пласта многолетних трав; 4. Подготовка почвы после уборки пропашных и зерновых культур. 4.2М 15СМ 5.04ГА/Ч 12КМ/Ч КМ/Ч 40+1ШТ 4ШТ ММ 2330КГ ТУ 4732-035-37111585-2015 ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
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    Борона дисковая навесная БДМ-4х4Н 1. Предпосевная обработка почвы; 2. Лущение стерни; 3. Разделка пласта многолетних трав; 4. Подготовка почвы после уборки пропашных и зерновых культур. 4.2М 15СМ 5.04ГА/Ч 12КМ/Ч КМ/Ч 40+1ШТ 4ШТ ММ 2330КГ ТУ 4732-035-37111585-2015 ООО "ПромАгроТехнологии" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Борона дисковая навесная БДМ-4х4Н 1. Предпосевная обработка почвы; 2. Лущение стерни; 3. Разделка пласта многолетних трав; 4. Подготовка почвы после уборки пропашных и зерновых культур. 4.2М 15СМ 5.04ГА/Ч 12КМ/Ч КМ/Ч 40+1ШТ 4ШТ ММ 2330КГ ТУ 4732-035-37111585-2015 ООО "ПромАгроТехнологии" Россия- Бороны дисковые
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    Борона дисковая навесная БДМ-4х4Н 1. Предпосевная обработка почвы; 2. Лущение стерни; 3. Разделка пласта многолетних трав; 4. Подготовка почвы после уборки пропашных и зерновых культур. 4.2М 15СМ 5.04ГА/Ч 12КМ/Ч КМ/Ч 40+1ШТ 4ШТ ММ 2330КГ ТУ 4732-035-37111585-2015 ООО "ПромАгроТехнологии" Россия

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    • ООО "ПРОМАГРОТЕХНОЛОГИИ"
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      Спецификация
      Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы
      Характеристики
      Минимальная партия
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    Борона дисковая навесная БДМ-4х4Н 1. Предпосевная обработка почвы; 2. Лущение стерни; 3. Разделка пласта многолетних трав; 4. Подготовка почвы после уборки пропашных и зерновых культур. 4.2М 15СМ 5.04ГА/Ч 12КМ/Ч КМ/Ч 40+1ШТ 4ШТ ММ 2330КГ ТУ 4732-035-37111585-2015 ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
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