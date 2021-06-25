Борона дисковая навесная БДМ-2,6х2Н 1. Предпосевная обработка почвы; 2. Лущение стерни; 3. Разделка пласта многолетних трав; 4. Подготовка почвы после уборки пропашных и зерновых культур. 2.5М 15СМ 3.72ГА/Ч 12КМ/Ч КМ/Ч 18+1ШТ 2ШТ ММ 2500КГ ТУ 4732-035-37111585-2015 ООО "ПромАгроТехнологии" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Борона дисковая навесная БДМ-2,6х2Н 1. Предпосевная обработка почвы; 2. Лущение стерни; 3. Разделка пласта многолетних трав; 4. Подготовка почвы после уборки пропашных и зерновых культур. 2.5М 15СМ 3.72ГА/Ч 12КМ/Ч КМ/Ч 18+1ШТ 2ШТ ММ 2500КГ ТУ 4732-035-37111585-2015 ООО "ПромАгроТехнологии" Россия- Бороны дисковые