Культиватор полуприцепный КД-360М 16СМ 3,6М 3.6Га/чГА 10-12КМ/Ч 8100х3680х1120ММ 3200КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Культиваторы
Не указана
В корзину
Борона дисковая модернизированная БДМ-3х2Н 3.1М до 15СМ 3.7ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 22+1ШТ 2ШТ 850ММ 1170КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
Не указана
В корзину
Культиватор ротационный мотокультиватор Лидер ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" Россия
Культиваторы
Не указана
В корзину
Борона зубовая навесная БНЗ-9 для лущения стерни и предпосевной обработки почвы, рыхления почвы и выравнивания поверхности поля 8.5М 15ГА 9ШТ 20-80ММ 12-18КМ/Ч 1900х9100х820ММ 850КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Бороны зубовые
Не указана
В корзину
Культиватор прицепной ПК-360 12СМ 3,6М 3.6Га/чГА 10-12КМ/Ч 9200х3700х2100ММ 3500КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия