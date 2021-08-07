Характеристики

используется при попадании в глаза инородных тел (металлической или древесной стружки, пыли, грязи). Флакон содержит стерильный раствор хлорида натрия (0,9%). Флакон снабжен колпачком эргономичной формы, обеспечивающей плотное прилегание к глазу и равномерное промывание, одновременно отводя избыток жидкости от глаза. Имеет пылезащитную крышку и подробную инструкцию на этикетке. Упаковка стерильная, после вскрытия средство не хранить. Если упаковка не вскрыта, то препарат хранится 3,5 года. Важно: струя жидкости для промывания не должна попадать в глаза под напором, на флакон надо слегка надавливать и несильно сжимать.