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    Главная / Торговый портал / Средства нелечебные прочие / Средство Раствор для промывания глаз при механическом поражении Plum Eyewash 500МЛ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Средство Раствор для промывания глаз при механическом поражении Plum Eyewash 500МЛ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Средство Раствор для промывания глаз при механическом поражении Plum Eyewash 500МЛ- Средства нелечебные прочие
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    Средство Раствор для промывания глаз при механическом поражении Plum Eyewash 500МЛ

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    Цена
    от 628,09
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ПРИМАТЕРРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1680
      Спецификация
      Производство медицинских инструментов и оборудования
      Характеристики
      используется при попадании в глаза инородных тел (металлической или древесной стружки, пыли, грязи). Флакон содержит стерильный раствор хлорида натрия (0,9%). Флакон снабжен колпачком эргономичной формы, обеспечивающей плотное прилегание к глазу и равномерное промывание, одновременно отводя избыток жидкости от глаза. Имеет пылезащитную крышку и подробную инструкцию на этикетке. Упаковка стерильная, после вскрытия средство не хранить. Если упаковка не вскрыта, то препарат хранится 3,5 года. Важно: струя жидкости для промывания не должна попадать в глаза под напором, на флакон надо слегка надавливать и несильно сжимать.
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1680c НДС
    • НИКИТИНА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1077,3
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1077,3
      Спецификация
      Производство медицинских инструментов и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1077,3c НДС
    • ООО "МЕДРЕСУРС-ПЕРМЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      850
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      935
      Спецификация
      Производство медицинских инструментов и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      935c НДС
    • ООО "ЛЕКНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      837
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      920,7
      Спецификация
      Производство медицинских инструментов и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      920,7c НДС
    • ООО "ТЕХНОАВИА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      523,40
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      628,09
      Спецификация
      Производство медицинских инструментов и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      628,09c НДС
    • ООО "СПЕЦОПТТОРГ НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство медицинских инструментов и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство медицинских инструментов и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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