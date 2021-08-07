Средство Раствор для нейтрализации кислот, щелочей и других химикатов Plum PH-Нейтрал 200МЛ

Характеристики

Область применения: предназначен для нейтрализации кислот, щелочей и других химикатов при попадании в глаза. Флакон содержит стерильный буферный раствор фосфатных солей концентрацией 4,9%. Флакон снабжен колпачком эргономичной формы, обеспечивающей плотное прилегание к глазу и равномерное промывание. Имеет пылезащитную крышку и подробную инструкцию на этикетке. Упаковка стерильная, после вскрытия средство не хранить. Если упаковка не вскрыта, то препарат хранится 3,5 года. Важно: струя жидкости для промывания не должна попадать в глаза под напором, на флакон надо слегка надавливать и несильно сжимать. Комплектация: 1 флакон 200 мл.