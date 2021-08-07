Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Средства нелечебные прочие / Средство Раствор для нейтрализации кислот, щелочей и других химикатов Plum PH-Нейтрал 200МЛ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Средство Раствор для нейтрализации кислот, щелочей и других химикатов Plum PH-Нейтрал 200МЛ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Средство Раствор для нейтрализации кислот, щелочей и других химикатов Plum PH-Нейтрал 200МЛ- Средства нелечебные прочие
    42
    Средство Раствор для нейтрализации кислот, щелочей и других химикатов Plum PH-Нейтрал 200МЛ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 837,46
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ПРИМАТЕРРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство медицинских инструментов и оборудования
      Характеристики
      Область применения: предназначен для нейтрализации кислот, щелочей и других химикатов при попадании в глаза. Флакон содержит стерильный буферный раствор фосфатных солей концентрацией 4,9%. Флакон снабжен колпачком эргономичной формы, обеспечивающей плотное прилегание к глазу и равномерное промывание. Имеет пылезащитную крышку и подробную инструкцию на этикетке. Упаковка стерильная, после вскрытия средство не хранить. Если упаковка не вскрыта, то препарат хранится 3,5 года. Важно: струя жидкости для промывания не должна попадать в глаза под напором, на флакон надо слегка надавливать и несильно сжимать. Комплектация: 1 флакон 200 мл.
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • ООО "МРСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1363,62
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1499,99
      Спецификация
      Производство медицинских инструментов и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1499,99c НДС
    • ООО "ТЕХНОАВИА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      697,88
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      837,46
      Спецификация
      Производство медицинских инструментов и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      837,46c НДС
    • ООО "СПЕЦОПТТОРГ НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство медицинских инструментов и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство медицинских инструментов и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Вода для инъекций ампулы 5МЛ 10ШТ ООО "ОЗОН" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Средства нелечебные прочие
    от 14,95
    В корзину
    Вода деионизированная для инъекций 1000МЛ 1ШТ Эко-сервис НПЦ Российская Федерация (РФ, Россия)
    Средства нелечебные прочие
    Не указана
    В корзину
    Вода для инъекций ампулы 2МЛ 10ШТ АО "ФАРМАСИНТЕЗ" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Средства нелечебные прочие
    от 20,7
    В корзину
    Вода для инъекций 5МЛ 10ШТ
    Средства нелечебные прочие
    от 18
    В корзину
    Вода для инъекций 5МЛ 10ШТ
    Средства нелечебные прочие
    от 34
    В корзину
    Вода для инъекций ампулы 2МЛ 10ШТ АО "ПФК ОБНОВЛЕНИЕ" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Средства нелечебные прочие
    от 57,85
    В корзину
    Вода для инъекций ампулы 5МЛ 10ШТ
    Средства нелечебные прочие
    от 30,82
    В корзину
    Вода деионизированная для инъекций 5000МЛ 1ШТ
    Средства нелечебные прочие
    от 500
    В корзину
    Растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций ампулы 2МЛ 10ШТ ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Средства нелечебные прочие
    от 74,45
    В корзину
    Растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций ампулы 5МЛ 10ШТ ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Средства нелечебные прочие
    Не указана
    В корзину
    Растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 5МЛ 10ШТ ООО "ОЗОН" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Средства нелечебные прочие
    от 18
    В корзину
    Растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций ампулы 1МЛ 10ШТ
    Средства нелечебные прочие
    от 30,25
    В корзину
    Позвонить