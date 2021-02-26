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    Главная / Торговый портал / Бумага для аппаратов и приборов / Бумага для копировально-множительной техники SvetoCopy Classic А4 80Г/М² 0.104ММ 146ПРОЦ 500ЛИСТ белая ГОСТ Р 57641-2017
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для копировально-множительной техники SvetoCopy Classic А4 80Г/М² 0.104ММ 146ПРОЦ 500ЛИСТ белая ГОСТ Р 57641-2017

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники SvetoCopy Classic А4 80Г/М² 0.104ММ 146ПРОЦ 500ЛИСТ белая ГОСТ Р 57641-2017- Бумага для аппаратов и приборов
    44
    Бумага для копировально-множительной техники SvetoCopy Classic А4 80Г/М² 0.104ММ 146ПРОЦ 500ЛИСТ белая ГОСТ Р 57641-2017

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    Цена
    от 732
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      Характеристики
      Формат листов: А4 Количество листов в пачке:500 Марка бумаги:С Белизна CIE:146 +/- 3 Непрозрачность:не менее 90% Толщина (мкм): 104 +/- 2-4 Штук в коробке:5 шт. Соответствие ГОСТ Р 57641-2017: Да Страна происхождения:Россия Марка: SvetoCopy
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      262,07
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      262,07c НДС
    • ООО ТК "КАН-ТЭРРИЯ"
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      Цена без НДС, руб.
      213,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      256
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      80 г/м2, белизна 146% CIE, яркость 95% ISO, толщина 104мкм, непрозрачность 91%, класс "С", 500 листов
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      Подробнее
      256c НДС
    • БЕЛЯКОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      255
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      255
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
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      Цена без НДС, руб.
      212,19
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      254,63
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
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      Цена без НДС, руб.
      212,08
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      254,5
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
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      210
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      252
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
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      0
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      249,98
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      249,98c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      204,09
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      244,91
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Торговая марка: SvetoCopy Формат листов: А4 Количество листов в пачке: 500 Класс бумаги: C Белизна: 146 % Яркость бумаги: 95 % Непрозрачность бумаги: 91 % Плотность бумаги: 80 г/кв.м Толщина бумаги: 104 мкм Штук в коробке: 5 шт. Сертифицирована по экологическим стандартам FSC и EU Ecolabel: Нет Соответствие ГОСТ Р 57641-2017: Да Страна происхождения: Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Свердловская область, Челябинская область
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      244,91c НДС
      Цена актуальна до
    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      243
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      243
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      243c НДС
    • ООО "РИАЛ СТФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      240
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      240c НДС
    • ООО ТК "Канц-Мастер"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      240
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Подробнее
      240c НДС
    • ООО "ЛИКОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      198,84
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      238,61
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      238,61c НДС
    • ООО "АЛМИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      194,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      230
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      230c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      230
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      230
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      230c НДС
    • ООО "БУМАГА-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      191,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      230
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      230c НДС
    • НИКИТИН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      230
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      230
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      230c НДС
    • ООО "ИНВЕСТ ЭЛЕКТРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      194,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      230
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      230c НДС
    • ООО "РЕФОРМАТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      190,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      229
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Оренбургская область
      Подробнее
      229c НДС
    • ООО "ОФИС-СНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      190,67
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      225
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Формат А4. Белизна - 146% (CIE). Плотность - 80 г/м2. Класс С. 500 листов в пачке. 240 пачек на палете. Отбелка целлюлозы без хлора (ECF).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      225c НДС
    • ООО "БУМАГА-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      185,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      223
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      70000
      Регионы поставки
      Подробнее
      223c НДС
    • ФИЛИППОВ БОРИС БОРИСОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      185
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      222
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      222c НДС
    • ООО " ТЕТРАБУМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      220
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      220
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      500000
      Регионы поставки
      Подробнее
      220c НДС
    • ООО "АЛМИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      182
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      218,4
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      218,4c НДС
    • УШАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      181,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      218
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      218c НДС
    • ВЕРГЕЛЕС ИРИНА НИКОЛАЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      217,35
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      217,35
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      217,35c НДС
    • ЗАО "ФАРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      179,58
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      215,5
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения
      Подробнее
      215,5c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      177,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      213
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      213c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      180,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      212,99
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      212,99c НДС
    • ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СУРАВЦОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      181
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      181
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      181c НДС
    • Индивидуальный предприниматель КОЧЕТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      175
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      175
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      175c НДС
    • ООО "Вальта-2"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "М-ИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      6808000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ШАПОВАЛОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПРИНТЕРЕС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "САМСОН - КАВКАЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СБС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • СИНДЕЕВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Краснодарский край, Рязанская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "КУБГАЗАППАРАТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      500000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ТК "КАН-ТЭРРИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ВИНСАВЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МС "НГ-КОМПЛЕКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АТОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "КАНЦЛИДЕР"
      Все товары
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • БАДЖУРАК АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "БЕСТКОМ МСК"
      Все товары
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ОПТИМ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
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    • ООО "ИНТЕГРА"
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    • Индивидуальный предприниматель "Степюк Александр Васильевич"
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    • ООО "РОСС"
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    • ООО "БАЛЧУГ"
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    • ООО "ОФИСМАГ-ПОВОЛЖЬЕ"
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    • ООО "СТК-КОМПЛЕКТАЦИЯ"
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    • ООО "ФИРМА "КЛАСС"
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    • ООО "АТОМ-НК"
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    • ООО "ДИАЛОГ-ТЕХНИКА"
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    • ООО "ПРОМСБЫТ"
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    • ООО "АЛЕА"
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    • ООО "СПЕЦПРОМТОРГ"
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    • ООО "ДЖОЙН ИТ"
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    • ЖИРОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
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    • ООО "ДИВО ОФИС"
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