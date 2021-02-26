Рамка Durable Duraframe пластик A4 настенная информационная 236x323ММ синяя 2ШТ/УПАК 273395

Цена без НДС, руб.
1161,41
Спецификация
Производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих декоративных изделий из недрагоценных металлов
Характеристики
Торговая марка: Durable
Размер изделия: 236x323 мм
Материал: пластик
Количество отделений: 1
Формат отделений: A4
Материал отделений: пластик
Тип стенда: настенный
Страна происхождения: Польша
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край