Вакцина для профилактики гриппа гриппозная тривалентная инактивированная полимер-субъединичная Гриппол плюс суспензия для внутримышечного и подкожного введения шприц-доза 0.5МЛ/ДОЗА

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вакцина для профилактики гриппа гриппозная тривалентная инактивированная полимер-субъединичная Гриппол плюс суспензия для внутримышечного и подкожного введения шприц-доза 0.5МЛ/ДОЗА- Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты