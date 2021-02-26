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    Главная / Торговый портал / Шкафы картотечные металлические / Шкаф картотечный Практик AFC-05 металлический серый 630х467х1634ММ 61КГ 5 ящиков A4 115914
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф картотечный Практик AFC-05 металлический серый 630х467х1634ММ 61КГ 5 ящиков A4 115914

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф картотечный Практик AFC-05 металлический серый 630х467х1634ММ 61КГ 5 ящиков A4 115914- Шкафы картотечные металлические
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    Шкаф картотечный Практик AFC-05 металлический серый 630х467х1634ММ 61КГ 5 ящиков A4 115914

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    Цена
    от 15900
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    Единица измерения:
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      Торговая марка: Практик Вес изделия: 61 кг Количество отделений: 5 Количество выдвижных ящиков: 5 Тип замка: ключевой Центральный замок: Да Количество циклов открывания: 50000 шт. Материал каркаса: металл Цвет каркаса: серый Вес нагрузки на ящик, кг: 30 Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Гарантийный срок: 12 мес Наличие в салоне: в Москве Ширина: 467 мм Глубина: 630 мм Высота: 1634 мм
      Минимальная партия
      0
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      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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