Сапоги защитные мужские ТИС 165-05 для защиты от воды и слабых растворов неорганических кислот (концентрации до 20%) и щелочей (концентрации до 20%) поливинилхлоридный пластикат

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