Полуботинки мужские летние Юпитер-1М для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий кожаные с вшивными и вкладными стельками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полуботинки мужские летние Юпитер-1М для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий кожаные с вшивными и вкладными стельками- Обувь повседневная с верхом из кожи