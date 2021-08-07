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    Главная / Торговый портал / Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки / Бахилы одноразовые текстурированные экстра EleGreen Вендиго ПЭ 35МКМ синие 14х39СМ 3.5Г 500ПАР медицинские 688731
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бахилы одноразовые текстурированные экстра EleGreen Вендиго ПЭ 35МКМ синие 14х39СМ 3.5Г 500ПАР медицинские 688731

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бахилы одноразовые текстурированные экстра EleGreen Вендиго ПЭ 35МКМ синие 14х39СМ 3.5Г 500ПАР медицинские 688731- Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
    Товары первой необходимости
    8
    Бахилы одноразовые текстурированные экстра EleGreen Вендиго ПЭ 35МКМ синие 14х39СМ 3.5Г 500ПАР медицинские 688731

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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • КОКУЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЛЕКНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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