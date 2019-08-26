Запасная часть для оргтехники Девелопер Oce 1070055285 9600/TDS3X0/TDS4X0/TDS600/TDS7XX/PW750 1х1.75КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Девелопер Oce 1070055285 9600/TDS3X0/TDS4X0/TDS600/TDS7XX/PW750 1х1.75КГ- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства