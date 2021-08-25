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    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Отвод 90°-108x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Отвод 90°-108x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отвод 90°-108x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001- Фитинги для труб стальные, кроме литых
    18
    Отвод 90°-108x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001

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    Цена
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    Фитинги для труб стальные, кроме литых
    от 1450,8
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    Закладная конструкция ЗК51246464-015-27-2014 16-200Л (ЗАРДП 015.160.40.Р) для отборного устройства давления с клапаном под приварку для подключения импульсной линии Ст20 СТО 51246464-015-2014
    Фитинги для труб стальные, кроме литых
    от 2900
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    Отвод П 90°-76x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001
    Фитинги для труб стальные, кроме литых
    от 342,65
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    Днище Д I 325x14-К48-16(21.28)-Н ТУ 1469-018-01395041-2015
    Фитинги для труб стальные, кроме литых
    Не указана
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    Заглушка 273ММ синий полимерный пластик Россия ТУ 22.29.29-001-45910596-2019
    Фитинги для труб стальные, кроме литых
    Не указана
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    Переход П К 1 48.3x3.6-26.9x3.2-09Г2С ГОСТ 17378-2001
    Фитинги для труб стальные, кроме литых
    Не указана
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