Кресло для посетителей Statio project СИЕД 701 АС ткань/металл черный без подлокотников

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для посетителей Statio project СИЕД 701 АС ткань/металл черный без подлокотников- Мебель для офисов и предприятий торговли