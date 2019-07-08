Полусапоги специальные утепленные женские зимние Андромеда-17 для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий черные кожаные ТР ТС 019/2011

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полусапоги специальные утепленные женские зимние Андромеда-17 для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий черные кожаные ТР ТС 019/2011- Обувь повседневная с верхом из кожи