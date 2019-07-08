Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Станки заточные металлообрабатывающие / Станок универсально-заточный RWS ТС-150/250 для сухой заточки инструментов 250ВТ 23064
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок универсально-заточный RWS ТС-150/250 для сухой заточки инструментов 250ВТ 23064

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок универсально-заточный RWS ТС-150/250 для сухой заточки инструментов 250ВТ 23064- Станки заточные металлообрабатывающие
    4
    Станок универсально-заточный RWS ТС-150/250 для сухой заточки инструментов 250ВТ 23064

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ПРИОРИТЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Станок на магнитном основании Витязь-55Р
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    Не указана
    В корзину
    Станок с ручной вертикальной подачей СВСК-50
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    Не указана
    В корзину
    Станок универсально-заточный Приспособление ВЗ-318.П28 для заточки инструмента по спирали по задней поверхности
    Станки заточные металлообрабатывающие
    от 96500
    В корзину
    Станок точильный Вихрь ТС-400
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    Не указана
    В корзину
    Станок точильный шлифовальный ТШ-1 1500об/мин
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 58800
    В корзину
    Станок точильный шлифовальный ТШ-4 1440об/мин
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 354000
    В корзину
    Станок настольно-сверлильный Р-175 0.75КВТ 550/ 750/ 1440/ 2500/ 3750ОБ/МИН 3-16ММ 710х390х980ММ 115КГ ООО Промснабкомплект
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 95880
    В корзину
    Станок шлифовальный универсальный 3М225АМ 3-80ММ 80ММ 1176451028489ММ A ООО "СТАНКОШЛИФ" Россия
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    Не указана
    В корзину
    Станок точильный шлифовальный ТШ-4.20 7.5ВТ 400ММ 1440ОБ/МИН
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 155000
    В корзину
    Станок сверлильный магнитный MBA 50 12-50
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    Не указана
    В корзину
    Станок рельсосверлильный Rotabroach RD-E 1.1КВТ 260-540ОБ/МИН 510x180x265ММ 27.1КГ
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 151452
    В корзину
    Станок точильный двухдисковый с подсветкой Proma BKL-2000 550ВТ 220В 200х40х16ММ 2850ОБ/МИН
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 20397,6
    В корзину
    Позвонить