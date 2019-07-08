Станок на магнитном основании Витязь-55Р
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок с ручной вертикальной подачей СВСК-50
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок универсально-заточный Приспособление ВЗ-318.П28 для заточки инструмента по спирали по задней поверхности
Станки заточные металлообрабатывающие
от 96500₽
Станок точильный Вихрь ТС-400
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок точильный шлифовальный ТШ-1 1500об/мин
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 58800₽
Станок точильный шлифовальный ТШ-4 1440об/мин
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 354000₽
Станок настольно-сверлильный Р-175 0.75КВТ 550/ 750/ 1440/ 2500/ 3750ОБ/МИН 3-16ММ 710х390х980ММ 115КГ ООО Промснабкомплект
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 95880₽
Станок шлифовальный универсальный 3М225АМ 3-80ММ 80ММ 1176451028489ММ A ООО "СТАНКОШЛИФ" Россия
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок точильный шлифовальный ТШ-4.20 7.5ВТ 400ММ 1440ОБ/МИН
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 155000₽
Станок сверлильный магнитный MBA 50 12-50
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок рельсосверлильный Rotabroach RD-E 1.1КВТ 260-540ОБ/МИН 510x180x265ММ 27.1КГ
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 151452₽
Станок точильный двухдисковый с подсветкой Proma BKL-2000 550ВТ 220В 200х40х16ММ 2850ОБ/МИН
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 20397,6₽