Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Станки заточные металлообрабатывающие / Станок универсально-заточный RWS ТС-125/150 для сухой заточки инструментов 150ВТ 3.5КГ 22823
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок универсально-заточный RWS ТС-125/150 для сухой заточки инструментов 150ВТ 3.5КГ 22823

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок универсально-заточный RWS ТС-125/150 для сухой заточки инструментов 150ВТ 3.5КГ 22823- Станки заточные металлообрабатывающие
    3
    Станок универсально-заточный RWS ТС-125/150 для сухой заточки инструментов 150ВТ 3.5КГ 22823

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ПРИОРИТЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Станок вертикально-сверлильный 2Т125 1.5КВТ 380В 1500ОБ/МИН 770х540х2140ММ
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 707200
    В корзину
    Станок сверлильный на колонне УПД 2В 0.25КВТ струбцина-лоток, игла, нить, сверло 600х360х280ММ 12КГ
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    Не указана
    В корзину
    Станок сверлильный магнитный MBR 100 12-100
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    Не указана
    В корзину
    Станок точильный ТШ-3 3000ВТ 380В 400ММ 1410ОБ/МИН
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 110500
    В корзину
    Станок точильный шлифовальный ТШ-4 1440об/мин
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 354000
    В корзину
    Станок 2Т118 0.75КВТ 2100ОБ/МИН
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 199420
    В корзину
    Станок точильный шлифовальный ТШ-1.10 2200ВТ 380В 250ММ 1500об/мин
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    Не указана
    В корзину
    Станок точильный шлифовальный ТШ-2.25 2200ВТ 380В 300ММ 1500об/мин
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    Не указана
    В корзину
    Станок точильный шлифовальный ЯРСИД ТШ 2.35 2200ВТ 380В 300ММ 1440ОБ/МИН 550х450х1153ММ с пылесосом ПП-750/У
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 118560
    В корзину
    Станок настольно-сверлильный Proma B-1316B/400 0.6КВТ
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 38985
    В корзину
    Станок универсально-заточный Энкор Корвет Эксперт-496 370ВТ 850ОБ/МИН 200х25х32ММ 18.4КГ 20496 ТУ 4833-015-44744687-2005
    Станки заточные металлообрабатывающие
    от 8280
    В корзину
    Станок шлифовальный универсальный 3М225ВМ 3-80ММ 80ММ 1176451028489ММ B ООО "СТАНКОШЛИФ" Россия
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    Не указана
    В корзину
    Позвонить