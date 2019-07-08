Станок универсально-заточный RWS ТС-125/150 для сухой заточки инструментов 150ВТ 3.5КГ 22823

Станок вертикально-сверлильный 2Т125 1.5КВТ 380В 1500ОБ/МИН 770х540х2140ММ
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 707200₽
Станок сверлильный на колонне УПД 2В 0.25КВТ струбцина-лоток, игла, нить, сверло 600х360х280ММ 12КГ
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок сверлильный магнитный MBR 100 12-100
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок точильный ТШ-3 3000ВТ 380В 400ММ 1410ОБ/МИН
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 110500₽
Станок точильный шлифовальный ТШ-4 1440об/мин
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 354000₽
Станок 2Т118 0.75КВТ 2100ОБ/МИН
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 199420₽
Станок точильный шлифовальный ТШ-1.10 2200ВТ 380В 250ММ 1500об/мин
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок точильный шлифовальный ТШ-2.25 2200ВТ 380В 300ММ 1500об/мин
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок точильный шлифовальный ЯРСИД ТШ 2.35 2200ВТ 380В 300ММ 1440ОБ/МИН 550х450х1153ММ с пылесосом ПП-750/У
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 118560₽
Станок настольно-сверлильный Proma B-1316B/400 0.6КВТ
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 38985₽
Станок универсально-заточный Энкор Корвет Эксперт-496 370ВТ 850ОБ/МИН 200х25х32ММ 18.4КГ 20496 ТУ 4833-015-44744687-2005
Станки заточные металлообрабатывающие
от 8280₽
Станок шлифовальный универсальный 3М225ВМ 3-80ММ 80ММ 1176451028489ММ B ООО "СТАНКОШЛИФ" Россия
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана