Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Торговая марка: Easy Chair
Материал обивки: акриловая сетка
Цвет обивки: черный
Макс. статическая нагрузка, кг: 120
Материал крестовины: хромированный металл
Механизм качания: Top Gun
Материал подлокотников: металл
Цвет подлокотников: хром
Гарантийный срок: 12 мес
Наличие в салоне: в Москве
Страна происхождения: Китай
Ортопедические свойства: Нет
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Ценовая категория: стандарт
Подлокотники: Да
Диаметр штока колесных опор: 11 мм
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край