Ботинки защитные зимние (мужские/женские) для защиты от нефти и нефтепродуктов и общих производственных загрязнений из натуральной кожи и натурального меха

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ботинки защитные зимние (мужские/женские) для защиты от нефти и нефтепродуктов и общих производственных загрязнений из натуральной кожи и натурального меха- Обувь различная специальная