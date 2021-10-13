Сапоги защитные кожанные мужские для защиты от нефти, нефтепродуктов и общих производственных загрязнений с термопластичным подноском и литьевой подошвой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные кожанные мужские для защиты от нефти, нефтепродуктов и общих производственных загрязнений с термопластичным подноском и литьевой подошвой- Обувь различная специальная