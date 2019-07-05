Туфли защитные кожанные мужские для защиты от нефти, нефтепродуктов и общих производственных загрязнений с термопластичным подноском

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Туфли защитные кожанные мужские для защиты от нефти, нефтепродуктов и общих производственных загрязнений с термопластичным подноском- Обувь повседневная с верхом из кожи